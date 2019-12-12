مجلس المريخ يتحدى المفوضية واللجنة القانونية ويحدد موعد الجمعية العمومية

أمن مجلس ادارة نادي المريخ في اجتماعه اليوم الخميس على الشروع في اجراءات فتح العضوية وذلك تمهيدا لعقد جمعية عمومية خلال فترة اربعة اشهر، حيث تقرر تقسيم عضوية النادي إلى فئات وهي فئة العضو الرياضي والعضو العامل برسوم قدرها (100ج)، وفئة المهنيين برسوم قدرها(150ج)، وفئة المغتربين حيث بلغت رسوم الاشتراك لهذه الفئة (20 دولار)، على أن تكون قيمة اشتراك عضو الشرف مبلغ (10 الف دولار) سنوياً وذلك بعد اكتمال اجراءات اكتساب العضوية، وقرر المجلس تكوين اللجان المستقلة والعدلية ولجنة الانتخابات عبر جمعية عمومية طارئة تعقبها جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في فترة أقصاها شهر أبريل 2020، وتقرر أن يتم فتح باب العضوية بعد اكتمال كافة الاجراءات.

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وأكد المجلس بحسب صحيفة اليوم التالي – خلال الاجتماع حرصه على إعادة لاعبيه مطلقي السراح والذين تنتهي فترة قيدهم مع الفريق خلال التسجيلات المقبلة، مع التأمين على الشروع في الجلوس مع اللاعبين من أجل التفاوض معهم لتجديد تعاقدهم، وقرر المجلس الاعتماد على اللاعبين الشباب واللاعبين الوطنيين خلال الفترة المقبلة إيماناً منه بقدرات اللاعبين الشباب، كما أكد المجلس انتهاجه سياسة منح الفرصة للاعبين الشباب، واللاعبين الوطنيين.

يذكر أن مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية كانت قد رفضت الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي.

كما رفضت اللجنة القانونية بإتحاد الكرة الإعتراف بالجمعية العمومية أيضاً وحولت أعضاء المجلس للجنة الإنضباط.

وانسحب رئيس اللجنة القانونية بالنادي وأعلن عن تدوينه لحالات تزوير سبقت إجراءات الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)