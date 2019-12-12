السيادي يتسلم توصيات الملتقى التشاوري لنساء دارفور

تسلمت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى بالقصر الجمهوري اليوم توصيات الملتقى التشاوري لنساء دارفور.

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وأمنت عضو مجلس السيادة، خلال لقائها مجموعة تمثل نساء ولايات دارفور الخمس بمختلف مكوناتهن السياسية والمجتمعية، بحضور د. سليمان محمد الدبيلو رئيس مفوضية السلام، على ما جاء في الملتقى والذي نادى بضرورة تفكيك القوات غير النظامية وإعادة بناء منظومة الجيش والأمن وحماية المدنيين والنازحين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وإمتدحت عائشة موسي دور المرأة السودانية وخاصة المرأة الدارفورية في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد معتبرة أن التوصيات تلخص ما يدور في مفاوضات السلام بجوبا.

ودعت عائشة بحسب سونا – المرأة الدارفورية إلى الاعتماد على ذاتها والعمل على استغلال الموارد التي يتمتع بها السودان مشيدة بدور المنظمات العالمية والإقليمية في دعمها للسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)