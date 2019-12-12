تأجيل الاجتماع “الثاني” بين سلفاكير ومشار

قال السكرتير الصحفي لمكتب رئيس جنوب السودان، اتينج ويك اتينج، إنه تم تأجيل الاجتماع الثاني بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار من يوم الخميس إلى يوم الجمعة .

وأشار اتينج في تصريح بحسب راديو “تمازج”، أن الاجتماع تأجل بسبب ارتباطات رئيس الجمهورية بمسائل أخرى.

بينما أكد مسؤول مكتب الإعلام بالمعارضة الجنوبية، فوك بوث بالوانق، تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة.

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وكان من المفترض أن تكون هناك اجتماعات أخرى مع الآليات العسكرية والسياسية صباح الخميس، لكي يتم إطلاع الرئيس كير والدكتور مشار على التقدم المحرز.

وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان، رياك مشار، قال يوم الأربعاء، إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع الرئيس سلفاكير ميارديت في العاصمة جوبا، وعُقد الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، “حميدتي”.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام السودان بدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان، حاثاً وسائل الإعلام لدعم عملية تنفيذ اتفاق السلام.

وأشاد بأطراف اتفاق السلام في جنوب السودان لصمود اتفاق وقف إطلاق النار وانخفاض العنف بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)