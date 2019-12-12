كشفت منظمة المجتمع الشبابى الدولي عن 80% من الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين، وكشفت المنظمة – خلال ورشة دور التأمين الصحي فى تعزيز مفاهيم التغطية ؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ الذي يصادف الثاني عشر من ديسمبر الجاري التى نظمتها المنظمة بالتعاون مع الصندوق القومى للتأمين الصحى ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بجامعة أفريقيا العالمية كلية انديمى للنفط والبترول اليوم – كشفت عن تنظيم عيادات وكشف مجاني للمواطنين، إضافة إلى معارض وندوات بساحة ميدان الحرية.

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وأشارت د. أشواق عبدالرحيم بإدارة الخدمات الصحية؛ قسم الاستخدام الرشيد للأدوية بالصندوق الى تأخير بعض الولايات فى مجال التغطية لظروفها الخاصة، مؤكدة أن 94% من الأسر الفقيرة المستهدفة تمت تغطيتها بالتأمين، إضافة الى أن التغطية السكانية فاقت 72%، وكشفت أشواق عن إجراء 197000 عملية جراحية بتكلفة مالية تتجاوز 163 مليون جنيه، إضافة الى 576 مليون جنيه، تكلفة الفحوصات المعملية، مشيرة الى أن أكثر من 158 مليون مواطن زارو مراكز التأمين الصحي، وحوالي 20 مليون روشتة، لافتة إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الصندوق خلال المرحلة القادمة ارتفاع أسعار الخدمة الطبية؛ مقارنة بارتفاع الدولار .

من جانبه؛ أكد د. أحمد عيساوي بوحدة تقوية النظام الصحي بحسب سونا – بالمنظمة الصحة العالمية التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، مبينا أن الهدف من الاحتفال الذى يصادف يوم 12 ديسمبر من كل عام لتوعية المواطن للحصول على خدمات الرعاية الصحية دون أي ضغوط ، مؤكدا أن أقل من 80% من المواطنين محتاجين لخدمات الرعاية الصحية الأولية جغرافيا، لافتا الى التزام حكومة السودان – خلال اجتماع جمعية الأمم المتحدة – بتحقيق التغطية التأمينية لكافة المواطنين وبجودة عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)