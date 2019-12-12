التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنه عليا للطوارئ لإنقاذ وإنجاح الموسم الشتوي بمشروع الجزيره والمناقل برئاسه السيد وكيل وزاره الزراعه و الموارد الطبيعيه بحسب سونا – للإشراف على متابعه معوقات الري والعمل على إزالتها ومتابعه العمليات الزراعيه وضمان انسياب مدخلات الإنتاج والتمويل من البنك الزراعي إلى مستحقيه من المزارعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لإنجاح الموسم الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.