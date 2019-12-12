مدني يخاطب إحتفالات شمال دارفور بالذكرى الأولى للثورة

حيا الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة و التجارة نضالات أبناء الشعب في تفجير الثورات الشعبية ضد الطغاة الذين حكموا البلاد من أجل إرساء دعائم العدل والحرية والسلام، محيياً بوجه خاص طلاب مدرسة دارفور الثانوية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الذين بادروا بتفجير ثورة ديسمبر المجيدة في البلاد.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بالفاشر الاحتفال الذي نظمته تنسيقية لجان ولاية شمال دارفور على شرف استقبال موكب “كل أجزائه لنا وطن “ الذي أنطلق من الخرطوم مروراً بربك وكوستي والأبيض والنهود في إطار احتفالات البلاد بالذكري الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، وذلك تزامناً مع مواكب آخرى موازية توجهت إلى مناطق آخرى في البلاد.

وأكد وزير الصناعة بحسب سونا – إن تحقيق السلام يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الكامل حتى يتم توظيف ميزانيات الحروب في التنمية و تقديم الخدمات، وخاصة التعليم ، مشيراً في ذلك إلى حق الطلاب في الحصول على التعليم الجيد الذي يسهم بدوره في تخريج الكوادر المؤهلة التي تتمكن من قيادة عملية الإعمار والتنمية، ورهن مدني التغيير الايجابي الكامل لواقع السودان المعيشي والاقتصادي بتضافر كافة الجهود ومشاركة الجميع حكومة وشعباً في معالجة الواقع المعيشي بالإنتاج والمراقبة وتحمل المسؤولية .

وكان قد تحدث في بداية الإحتفال ممثل الطلاب مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه الطلاب في ثورة ديسمبر المجيدة وقال إن دور الطلاب لايخفى على أحد فقد كانوا هم وقود الثورة الأساسيين مؤكداً وقوفهم خلف أهداف الثورة حتي تنفذ وحتى يتم إنزال شعار حرية سلام وعدالة إلى أرض الواقع..

وعقب الاحتفال بوصول موكب “كل أجزائه لنا وطن” ، قام الموكب عصر اليوم بزيارة إلى منازل أسر الشهداء بالفاشر وقدم واجب العزاء لأسرهم، بدءا بأسرة الشهيد محمد الفاتح مصطفي الحاج خوجلي بحي القبة والذي استشهد في ام درمان- حي بانت في يوم التاسع من يناير 2018،وكذلك أسرة الشهيد منير يوسف الأمين بحي التضامن والذي استشهد في عملية فض الاعتصام، وكذلك أسرة الشهيد عبدالباسط عبدالله بحي الثورة والذي استشهد كذلك في عملية فض الاعتصام بالخرطوم، وقدم الموكب واجب العزاء لأسرة الشهيد الرشيد عبدالله أحمد الرشيد بحي الوحدة بالفاشر و الذي استشهد في موكب 12 أبريل بالفاشر أمام قيادة الفرقة السادسة مشاة.