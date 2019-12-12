جبل أولياء: تنفيذخطة تنظيم سوق الكلاكلة بالأحد

Advertisements

أعلنت محلية جبل أولياء أنها ستشرع في تنفيذ خطتها الخاصة بتنظيم وترتيب سوق الكلاكلة اللفة ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد أن أكملت الترتيبات الإدارية والقانونية مع الإدارات المختصة والأجهزة ذات الصلة.

و أكد معتمد محلية جبل أولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الأمين بحسب سونا – أن المحلية ستمضي بجدية في عمليات التنظيم والترتيب وجزم لدى ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لتنظيم وترتيب السوق الذي انعقد اليوم بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد على شريف ، جزم بعدم السماح ببقاء مظاهر الفوضى والتشوهات السالبة بالسوق لتسببها في التكدس والاختناقات المرورية. من جانبه أكد المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد علي شريف العزم على استمرارية أعمال خطة التنظيم المتكاملة التي ستتم بمشاركة الوحدات الإدارية بالكلاكلة غرب وجنوب وإدارات الصحة والنقل والبترول والشرطة وجهاز حماية الأراضي والمخالفات والمرور والجهات الشرطية والأمنية والعدلية. ويشار إلى أن المهلة التي كانت المحلية منحتها لأصحاب المخالفات من الباعة الفريشة وغيرهم لتوفيق الأوضاع، قد انقضت وذلك ضمن تدابير استباقية تمت منذ أسابيع وتضمنت توزيع وتعميم إعلانات وإنذارات قانونية بمنع وإزالة المخالفات الخاصة بعرض البضائع والأطعمة والمشروبات في الشارع العام في سوق الكلاكلة وغيره من الأسواق بالمحلية، إضافة لكل المخالفات التي تؤدي لقفل الطريق العام والتسبب بالإزدحام غير المبرر، وذلك استناداً على مواد من قوانين الصحة والطرق ولاية الخرطوم للعام 2010 و الحكم المحلي للعام2017م. وشددت اللجنة العليا الخاصة بتنظيم سوق الكلاكلة على إزالة السكن العشوائي بالسوق وترحيل الساكنين إلى المعسكرات بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)