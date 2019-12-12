الداخلية والتعليم العالي تبحثان تأمين الجامعات

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التقى الفريق شرطة (حقوقي) الطريفي إدريس دفع الله بمكتبه اليوم أ. د. انتصار صغيرون وزير التعليم العالى والبحث العلمي بحضور الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة ووكيل وزارة التعليم العالى ومدير جامعة النيلين.

وأوضحت صغيرون بحسب سونا -أن اللقاء بحث القضايا المشتركة بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ووزارة التعليم العالي ممثلة في شرطة تأمين الجامعات والحرس الجامعي، إضافة إلى جامعة الرباط والاراضي الخاصة بجامعة النيلين، مشيرة إلى أن اللقاء كان مثمراً وناجحاً في كافة المواضيع التي تم طرحها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)