وقفة احتجاجية لنقابة عمال الكهرباء

نظمت النقابة العامة لعمال قطاع الكهرباء الخميس، وقفة احتجاجية بمقر مسجل تنظيمات العمل وسلمت مذكرة حوت مطالبها بشأن إجراءات سحب الثقة التي وصفتها بغير القانونية. ورفع المحتجون شعارات تندد بقانون النقابات الجديد وسحب الثقة من الهيئات النقابية.

وقال رئيس النقابة العامة، شيخ الدين خضر عثمان في تصريح صحفي، بأن طلب عقد الجمعيات العمومية كان ينبغي أن يقدم إلى التنظيمات النقابية وفق إجراءات قانونية سليمة.

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وأشار إلى أن عدد 117 عاملاً قاموا بسحب توقيعاتهم من كشوفات توقيعات سحب الثقة، بعد أن أكدوا تعرضهم للتضليل، فضلاً عن وجود أشخاص آخرين ضُمنت أسماؤهم في الكشوفات رغم أنهم في “إجازات من غير مرتب وبعض آخر مبتعث لنيل درجة الماجستير في الصين”.

وأكد شيخ الدين بحسب الشروق – بأن شعار “لكل حزبه والنقابة للجميع” ينبغي أن يتنزل على أرض الواقع “نصاً وروحاً” بدلاً عن المزايدات السياسية التي تنعكس سلباً في استقرار العمل وأوضاع العاملين.

وقال إن النقابات الموجودة على الساحة نقابات شرعية ولا سبيل لحلها إلا عبر انتهاء الدورة أو إجازة قانون جديد، يعقبه إعلان لنهاية الدورة.

وطالب الشيخ خلال المذكرة التي تم رفعها إلى المسجل برفض الطلب وشطبه لعدم استيفائه نصاب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، فضلاً عن عدم وجود أسس قانونية له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)