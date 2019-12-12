السنوسي لانصاره: مارسوا كل حريات التعبير وشاركوا في التظاهرات السلمية ولا تستخدموا العنف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتادت قوات من الشرطة أمس رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989، وفي أول رد فعل على توقيف السنوسي، دعا الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي قوى المعارضة، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ودعا الشعبي في فيديو بثه إعلام الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي أنصاره والقوى السياسية المعارضة لقوى الحرية والتغيير، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، وقال الأمين العام المكلف بشير آدم رحمة، (ندعو إلى إسقاط الحكومة لأنها غير جديرة بإدارة السودان وقوى الحرية والتغيير ستؤجج الصراعات في السودان).

من جانبه، قال السنوسي، في التسجيل ذاته: (وصيتي لكل أعضاء الحزب والقوى السياسية بالتوحد والتماسك لمواجهة طغيان قوى إعلان الحرية والتغيير)، وتابع: (مارسوا كل حريات التعبير، وشاركوا في التظاهرات السلمية، ولا تستخدموا العنف).

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