أخيراً.. تدوين بلاغ ضد غندور بنيابة مكافحة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دوّنت نيابة مكافحة الفساد بلاغًا ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور تحت المادة 177/2 من قانون الإجراءات الجنائية”خيانة الأمانة وتبديد المال العام، والمادة 45 ب من قانون الشفافية”استغلال النفوذ واستخدام المال العام”.

وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ الشاكي في البلاغ”نادر محمد العبيد البدوي من منظومة”زيرو فساد”.

وأوضح الشاكي بحسب أنّ المتهم إبراهيم غندور تصرّف في قرضٍ بمبلغ”10″ مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير لغير أغراضها، بجانب تصرّفه في مبنى اتحاد العمال بالخرطوم، وتحويله إلى عيادة أسنان لمصلحته، ورهنه لمبنى العمّال.

باج نيوز