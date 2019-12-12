ياسر عرمان: استبعاد الجيش والدعم السريع بات من المستحيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس وفد النوايا الحسنة بالجبهة الثورية، القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، الجهات التي تحاول دق إسفين الكراهية وتحريض الشعب ضد الجيش و”الدعم السريع” بقبولهما في الحكومة الانتقالية لأنهما شريكان في نجاح الثورة .

وقال عرمان في حديث لفضائية النيل الخرطوم، إن استبعاد الجيش و”الدعم السريع” من الحكومة الانتقالية بات من المستحيل بمكان، ولابد للجهات التي تنادي بعزلهما من المشاركة بقبول الأمر الواقع وترك تحريض الشعب ضدهما.

وكان الناطق باسم “الدعم السريع” جمال جمعة، اتهم جهات ـــ لم يسمهاــ بالسعي للوقيعة بين قواته والشعب السوداني عبر ترويج مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية من حين لآخر، تستهدف “الدعم السريع” بشكل واضح وتحاول النيل منها بما تبثه من أكاذيب وشائعات ساذجة، بهدف دق إسفين بين مكونات الشعب السوداني .

يذكر أن الناطق باسم الحركة الشعبية السابق مبارك أردول، قال إن “الدعم السريع” هي حامي الثورة من الانزلاق في الفوضى وشريك أساسي في التحول الانتقالي، ولا يمكن تجاوزها بأي صورة من الصور.

صحيفة الصيحة