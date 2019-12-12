هذه مفاجأة تركي آل الشيخ للمقيمين السودانيين في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل ضخم في حب دولة السودان وشعبها.

وحدد رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم 26 ديسمبر، موعدا لإقامة الحفل الذي يحيه كوكبة من النجوم السودانيين، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ‫”لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان.. حياكم الله في البوليفارد.. في ليلة سودانية خالصة”، وأضاف، حفل “ليلة سودان المحبة” تنقسم إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من: نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق”.‬

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، نظرا لشعبية المطربين الثلاثة في الخليج.