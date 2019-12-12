سعودي يطالب ابن سلمان بفتح مكتب “سعودي ـ إسرائيلي” بالرياض!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعالت أصوات الناشطين السعوديين المقربين من النظام والداعين للتطبيع والساعين للترويج له في المجتمع السعودي باعتباره أمر واقع، فبعد استقبال المطبع السعودي الساقط محمد سعود لإسرائيليين في منزله خرج ناشط سعودي آخر يدعو ولي العهد محمد بن سلمان لزيادة التطبيع مع إسرائيل عبر مكتب مشترك في الرياض.

ونشرت حسابات إسرائيلية مقطع فيديو للناشط السعودي محمد خالد الشريف، يدعو للتطبيع مع إسرائيل ويناشد ولي العهد فتح ما وصفه بـ”مكتب سعودي إسرائيلي في الرياض” و”مكتب إسرائيلي سعودي في تل أبيب” لحل القضية الفلسطينية.ويضع محمد خالد الرشيف الذي يبدو من حسابه على تويتر أنه من سكان الطائف، أعلام “السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر”، وحول أسباب ذلك قال إنه “يحب هذه الدول”، مؤكدًا أن تلك الدول لا تمثل أي تهديد لبلاده، وأن إسرائيل “لم تطلق أي طلقة تجاه السعودية”.

واعتبر الناشط السعودي أن حل القضية الفلسطينية هو التطبيع مع إسرائيل.

ودعا محمد خالد الشريف جميع السعوديين، على وضع العلم الأمريكي بجانب العلم السعودي في حساباتهم، بالإضافة إلى العلم الإسرائيلي أيضا لمن يريد ذلك، مؤكدًا أن “التطبيع قريب”، مختتما حديثه بالتأكيد على ثقته في حكمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.