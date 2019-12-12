ترامب منع ابن زايد من حضور قمة الرياض لإتمام المصالحة بين قطر والسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، عما وصفه بضغوط أمريكية مورست على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لعدم حضور القمة الخليجية الأخيرة بالرياض وتمثيل ابن راشد للإمارات بدلا عنه.

حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على تويتر، قال في تغريدة له رصدتها (وطن) إنه كان مخططا أن يقوم الشيخ محمد بن زايد بالذهاب إلى قمة الخليج التي أقيمت في الرياض.وتابع موضحا:”ولكن هناك ضغوط أمريكية مورست على الشيخ محمد بعدم الذهاب، حتى تسير المحادثات بين السعودية وقطر بالشكل الطبيعي وبناء على الضغوط الامريكية ذهب الشيخ محمد بن راشد بدلا عنه.”وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

ولفت الحساب الإماراتي في تغريدة أخرى إلى أن الشيخ محمد بن زايد منزعج للغاية بسبب عدم خروج تصريح من أي مسؤول سعودي يطالب قطر بتنفيذ الشروط الـ١٣، ما سبب لـ ابن زايد حالة من الارتباك خشية أن تتخلى السعودية عن موقفها السابق.