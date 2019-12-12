إستقرار أسعار الذهب لضعف الطلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد صاحب محلات للذهب بالخرطوم، محمد النور تبيدي أن أسعار الذهب تشهد استقراراً بالبورصة والأسواق العالمية، وعزا تجار الذهب بالمجمع أن استقرار الذهب نسبة لضعف الطلب، حيث بلغ سعر البيع للجرام 3,300 جنيه وسعر الشراء 3,800 جنيه مشيراً أن سعر بيع الجرام للذهب الكويتي بلغ 3,800 جنيه وسعر الشراء 3,300 جنيه ووصل سعر الجرام للذهب البحريني بلغ 3,700 جنيه بدلا من 3,750 جنيهاً وسعر الشراء بلغ 3,300 جنيه، ومن جانبه دعا رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المولى القدال، الحكومة للاهتمام بالقطاع والشركات الخاصة وعلى بنك السودان مراقبة شركات الذهب ومحاربة المهربين، ووضع أحكام رادعة، وأن تعمل بنظام الدفع المقدم وأن يتحكم بنك السودان في سعر الصرف.

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