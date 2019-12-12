إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

الخليج 365 :

على نحوٍ مفاجئ، أحرزت أسعار العملات الأجنبية انخفاضًا أمام الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازنية اليوم”الخميس”.

وقال متعاملون في الأسواق الموازية لـ”باج نيوز” إنّ أسعار شراء الدولار سجّلت اليوم”الخميس” انخفاضًا بلغ”85″ جنيه، فيما سجّل سعر البيع”84″ جنيه.

وأوضح بعضهم أنّ الوضع بأسواق العملات مربك لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بالبلاد، متوقعين في الوقت ذاته بعدم انخفاض أسعار العملات.

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ووصل سعر الدرهم إلى”23.50″ مسجّلاً انخفاضًا بعدما كان قد أحرز”25.50″.

و”الأربعاء”، أعلن مؤتمر أصدقاء السودان عن دعمٍ مالي للحكومة الانتقالية في أبريل من العام 2020.

ويعاني السودان اقتصاديًا، أدّى إلى ارتفاعٍ في أسعار العملات الأجنبية ، إذ تسجّل العملة الوطنية انخفاضًا كبيرًا ما ساهم في ارتفاعٍ مستمر في أسعار السلع الرئيسية.