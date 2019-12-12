الحكومة تُعلن إستئناف صادر الفول السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة استئناف صادر الفول السوداني، وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله، استئناف صادر الفول السوداني بعد مطابقته لاشتراطات الحجر الزراعي ومواصفات الأسواق العالمية.

ورهن عبد الله السماح بتصدير الفول السوداني باختيار الفول (النقاواة) الخالي من العيوب حفاظاً على سمعة الصادرات السوداني، وحمل الدولة مسؤولية إحداث التوازن بين الأطراف في مجال تصدير الفول السوداني من مصدرين ومنتجين ومستهلكين.

وقال عبد الله في تصريحات صحفية ” أي فول معيوب به حشرات أو اعواد وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق لإشتراطات الحجر الزراعي لن نسمح بتصديره حتى لا تتأثر السمعة العالمية وسيتم السماح فقط للفول النقاوة”.

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وأكد عبد الله وجود طلب عالي على صادر الفول السوداني في الربع الأول من كل عام ، ودعا المضاربين والمتلاعبين في الأسعار بضورة الابتعاد عن المضاربة في اسعار الفول السوداني وقال “خافوا الله في أهاليكم ومواطنيكم لاترفعوا الأسعار بصورة غير مبررة وراعوا الله سبحانه وتعالى”.

وأكد استمرار الدولة في خطتها الرامية لعدم تصدير المواد الخام عبر خطة محددة باختيار سلع لفترات زمنية تحددها الدولة.

وأعلن استمرار العمل في تأهيل المصانع المتوقفة والمتعطلة وإنشاء مدن صناعية متوازنة في كل الولايات لتحقيق القيمة المضافة وتحسُن المنتج وتعزيز القدرة التنافسية بجانب العمل على تشغيل الشباب وتخفيف العطالة .

وفي نوفمبر الماضي حظرت وزارة الصناعة والتجارة صادر الفول إثر شكاوي من بعض الدول بحجة عدم مطابقتة الشحنات للمواصفات.