الخليج 365 : ﻗﺪﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ منذ عدة أشهر ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻨﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺇﻧﺒﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺟﻼﻝ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ، ﻟﻸﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ في بداية شهر يناير ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ مبكراً ، في حين التنفيذ في مطلع شهر يناير .

ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻼ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .ثم ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻯ ﺭﻳﻨﻴﻪ ﻓﺎﻳﻠﺮ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ

ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻫﻠﻰ، ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ مدافع انبي لأنه مدافع يمتاز بمواصفات ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .

فعاد مسؤولو النادي الأهلي لمخاطبة نظرائهم في نادي انبي و قدمو عرضا مقداره 10 مﻻيين جنيه و أربعة ﻻعبين على شكل إعارة .

هذا و قد دخل الهلال طرفا ثالثاً لكسب خدمات اللاعب و قدم عرضاً مقداره اربعين مليون جنيه مصري المادة السابقة مفاوضات جوبا… الأمل يعم الجميع… المقالة القادمة الصناعة والتجارة تسنّ”5″ قوانين جديدة لرفع الكفاءة الاقتصادية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصراع يشتد بين الهلال والأهلي المصري لخطف صخرة دفاع انبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.