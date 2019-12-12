معتمد الخرطوم يوجه بالاستفادة من كفاءات المعاشيين

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وجه معتمد محلية الخرطوم اللواء الركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي بالاستفادة من كفاءات معاشيي الخدمة المدنية بمختلف تخصصاتهم في المشروعات التي تعتزم المحلية إنفاذها من خلال العام 2020م كمرجعية في العمل من خلال خبراتهم المتراكمة عبر سنواتهم الحافلة بالنجاح في مسيرتهم العملية. وأشار المعتمد خلال الاحتفال اليوم بتوزيع خيام المناسبات الخاصة بعضوية فرعيات الاتحاد والتي تكفلت بتصنيعها المحلية بمشاركة إدارة المهمات والملبوسات العسكرية ضمن المسئولية الاجتماعية.

أشار بحسب سونا – إلي أهمية الاستعانة بالمعاشيين في صندوق دعم التعليم المكون من إدارات المدارس والمجالس التربوية واتحاد معاشيي المحلية والذي يهدف إلي تأهيل وتطوير البيئة المدرسية بمدارس مرحلة الأساس، مثمناً الدور الذي اضطلع به المعاشيين في خدمة الوطن، مؤكداً دور المعاشيين الجليل في خدمة البلاد، مشيراً الى ان الفرصة الآن حانت لانطلاق قطار المعاشيين لرحاب أفضل نحو مستقبل جديد في ظل الحكومة الوليدة ليصبحوا أحد أعمدة الإنتاج بالبلاد، داعياً اتحاد المعاشيين بتبني المبادرات الصغيرة لتصبح مشروعات كبيرة تقود المعاشيين لحل جميع الإشكالات، معلناً عن التزام المحلية برعاية جميع المشروعات المقترحة من قبل المعاشيين. إلي ذلك امتدح المتحدثون الرعاية المتميزة من قبل المحلية لقطاع المعاشيين والذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، لافتين إلي استعدادهم لتنفيذ جميع التكاليف الموكلة لهم في الخدمة العامة أو المجتمعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)