الصناعة والتجارة تشرع في تعديل عددمن القوانين

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن البدء في تنفيذ خطة الحكومة الانتقالية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

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وكشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ محمد على لدى مخاطبته ورشة قانون وسياسة المنافسة ومنع الاحتكار بفندق (كورال) والتي ينظمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا ، عن تعديل عدد خمسة قوانين تشمل التنمية الصناعية، التعاون، تنظيم التجارة ، سجل المصدرين والمستوردين بالاضافة إلى قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أهمية القوانين على دعمها للاقتصاد القومي.

وثمن وكيل الوزارة بحسب سونا – جهود الكوميسا اللا محدودة للسودان خاصة دعمها الفني واللوجستي للمؤسسات ذات الصلة بعمل المنظمة، مشيرا إلى أن قانون المنافسة ومنع السلع الاحتكارية يسهم في رفع الكفاءة للمنتجات الوطنية وتقديم سلع ذات جودة عالية والتي بدورها تجد منافسة أسواق في الدول الأعضاء بالمنظمة والقارة، كما أن القانون يساعد في رصد حركة السوق، لافتا الانتباه إلى أن الممارسات الاحتكارية لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)