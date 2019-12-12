توقف مطاعم بالخرطوم بسبب حملات ملاحقة الأجانب

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كشف رئيس غرفة المطاعم والكافتريات بولاية الخرطوم شهاب الدين الطيب عن توقف العديد من المطاعم أمس وأمس الأول بسبب الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة مراقبة الأجانب، وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة للقبض والتحفظ على العمالة الأجنبية التي لا تملك إقامة وإذن عمل.

وقال شهاب بحسب آخر لحظة – إن هذه العمالة طوال السنوات الماضية كانت تعمل وفق الأعراف المسموح بها حسب وضع أغلبهم كلاجئين في المقام الأول بالسودان مثل العمالة الاثيوبية والسورية أو حسب قانون الحريات الأربعة بالنسبة للعمالة المصرية، مطالباً بوقف الحملات التي قال إنها لا تشبه واقعنا الجديد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)