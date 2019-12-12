اتفاق ثنائي بين السودان وتونس في المجال الإذاعي

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة وقع السودان وتونس بقاعة الصداقة اليوم إتفاقية في المجال الإذاعي على هامش الجلسة الختامية للجمعية العامة لإتحاد إذاعات الدول العربية . Advertisements وقع من جانب السودان بحسب سونا ، أمين عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي ومن الجانب التونسي وقع مدير المؤسسة الوطنية للإذاعة . وتشمل الإتفاقية التعاون والتبادل بين الجانبين في مجالات الأخبار والتدريب والخبرات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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