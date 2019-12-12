التاريخ: 12-ديسمبر-2019
9 مشاهدة
وقع السودان وتونس بقاعة الصداقة اليوم إتفاقية في المجال الإذاعي على هامش الجلسة الختامية للجمعية العامة لإتحاد إذاعات الدول العربية .
وقع من جانب السودان بحسب سونا ، أمين عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي ومن الجانب التونسي وقع مدير المؤسسة الوطنية للإذاعة .
وتشمل الإتفاقية التعاون والتبادل بين الجانبين في مجالات الأخبار والتدريب والخبرات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق ثنائي بين السودان وتونس في المجال الإذاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.