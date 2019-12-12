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ميسي يحذر من “الفخ الأوروبي”

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مع انتهاء دور المجموعات من ، حذر نجم الإسباني من “الوقوع في الفخ” باستدعاء أخطاء الماضي.

وقال خلال حدث ترويجي، الأربعاء، إن على فريقه “التفكير في الحاضر”، إذا ما أراد استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن برشلونة منذ عام 2015.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) أوضح ميسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “علينا أن نبدأ من الصفر لأنه عام جديد وبطولة جديدة”، في إشارة إلى تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16 الذي سينطلق العام المقبل.

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