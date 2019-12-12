مفرح يناقش وثيقة تفاوض الحج للعام 1441هـ مع المملكة

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التقى اليوم بمكة المكرمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والتي تستغرق أسبوعاً، التقى بوزير الحج والعمرة بالمملكة معالي د. محمد صالح بن طاهر؛ ووقف الجانبان بحسب اليوم التالي – على وثيقة تفاوض حج هذا العام وسبل تسهيل أمر الحج بما يخدم ضيوف الرحمن ويسهل على حجيج السودان.

وأعقب التوقيع على وثيقة تفاوض الحج لعام 1441هـ مؤتمراً صحفياً خلاله تم تبيان ما تم التوصل اليه خلال جلسات التفاوض وما تم التوقيع عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)