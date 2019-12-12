زيدان يتوعد ليفربول: سأجرده من اللقب

رغم قوة الفرق التي قد تضعها القرعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، لم يبد المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان قلقا من مواجهة أي منهم، خاصة ليفربول حامل اللقب.

ويعني وقوع ريال مدريد ثانيا في مجموعته خلف باريس سان جرمان الفرنسي، أنه سيواجه أحد الفرق الكبرى في البطولة التي احتلت المركز الأول، مما يعني احتمال وقوع سيناريو “كارثي” الدور المقبل.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) يواجه “الملكي” 5 احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ ولايبزغ الألمانيان.