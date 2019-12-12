تعرف على مدرب الهلال الجديد وسيرته الذاتية و أولى مبارياته مع الهلال

من هو “حمادة صدقي”: من مواليد 1961 ، كان لاعب لنادي ﺍﻷﻫﻠﻲ المصري ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻨﺬ 1986 ﻭﺣﺘﻰ 1993 ، بعد الاعتزال ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺭﺑًﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪًﺍ في اﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﺴﻦ شحاته نجح خلالها الفريق في الفوز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية ، ثم تولى منصب المدرب العام لفريق سموحة في 2011 تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب

ثم تولى منصب المدير الفني لسموحة خلفًا لشوقي المستقيل في 2013، قاد صدقي الفريق لإنجاز تاريخي حيث حقق المركز الثاني بالدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف، كما وصل لنهائي الكأس والذي خسره أمام الزمالك بهدف دون رد،

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ولكن إدارة نادي سموحة قررت إقالته ليسارع نادي وادي دجلة للتعاقد معه بعد ساعات من إقالته ، وفي عام 2016 تولى قيادة انبي لفترة قصيرة ؛ بعد ذلك تولى صدقي قيادة منتخب مصر للشباب حتى 2017 ثم منتخب المحليين وبعد الفشل في التأهل لأمم إفريقيا للمحللين لم يقوم بقيادة أي فريق أخر ..

وبحسب موقع (kooora) كشف المدرب المصري “حمادة صدقي” أن أول مباراة له مع الهلال ستكون ضد مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 ديسمبر الجاري ؛ وأكد صدقي انه سيصل إلى الخرطوم ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ المقبل لتوقيع على العقد الرسمي واضاف: انه حالياً في تشاور مع مجلس الإدارة على اختيار المساعدين، وانه سيصطحب معه مدربين إثنين .

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)