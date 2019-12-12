البرهان: ثورة ديسمبر حقنت الدماء ووحدت البلاد

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن السودان يعيش عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة،وأن ثورة ديسمبر تسطر نموذجاً حضارياً يحكي تلاحم الشعب مع القوات المسلحة في تجربة فريدة ورائدة حقنت الدماء ووحدت البلاد.
وخاطب البرهان يوم الخميس بقاعة الصداقة في الخرطوم الجلسة الختامية لاجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والاحتفال بيوبيله الذهبي،والتي حضرها أعضاء المجلس السيادي الانتقالي وقيادات الاتحاد وأعضاء السلك الدبلوماسي وقيادات الأحزاب.
وأكد إن الاجتماعات تعتبر أول مناسبة إقليمية ودولية تستضيفها البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
وأشار بحسب الشروق – إلى أن ذلك يدل على تعافي بلادنا ويؤكد أنها آمنة ومطمئنة ومستقرة، مشيراً إلى أن السودان يعيش عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة،مبيناً أن ثورة ديسمبر تسطر نموذجاً حضارياً يحكي تلاحم الشعب مع القوات المسلحة في تجربة فريدة ورائدة حقنت الدماء ووحدت البلاد.
وكرم البرهان في الجلسة الختامية للجمعية قيادات اتحاد إذاعات الدول العربية وعلى رأسهم م.عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ونائب رئيس الاتحاد سعد البريش،فضلاً عن تكريم رئيس الاتحاد محمد عبدالمحسن الحواش.
وإختتمت الجمعية جلساتها الخميس،وإحتفل إتحاد إذاعات الدول العربية بيوبيله الذهبي،وعقد جمعيته العامة رقم (39) بجانب إجتماعات لجان مصاحبة وعدد من الفعاليات الأخرى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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