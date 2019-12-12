المجلس الرئاسي الليبي يسعى إلى عزل السراج بعد الاتفاقية مع تركيا!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صرح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، بأن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه اتفاقية مع تركيا.
جاءت تصريحات المجبري، في سياق مقابلة مع قناة “العربية” مساء الأربعاء، والتي أوضح فيها أن: “السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي، السراج لا يحترم الاتفاق السياسي”، معتبراً أنه “يجب الحجر” على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.
ورأى المجبري أن اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها. وتابع : “لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة”.
كما أكد المجبري أن الاتفاقية التي وقعها السراج باطلة، قانوناً، كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين.
وشدد المجبري على أن “السراج غير مخول لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي”.
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