مقتل مزراعاً رمياً بالرصاص بشمال دارفور….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدانت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي مقتل المزارع ادم محمد آدم حسب الكريم الملقب بكركد رميأ برصاص من قبل المليشيات والتي اعتدت الاثنين الماضي على مواطنين ابرياء عزل في مزارعهم بمنطقة تبرا التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، حيث قتل المواطن ادم واصيب كل من (حسن اسحق وابراهيم عبدو هارون) فضلاً عن اتلاف محاصيل المزارعين، كما قامت مليشيات أخرى في ذات اليوم باغتصاب فتاة وجرح ٦ مزارعين في منطقة خور رملة بمحلية نيرتيتي في ولاية وسط دارفور، وأعلنت الحركة إيداعها لاحتجاج رسمي للوساطة في جوبا حيال هذه الممارسات والجرائم، وهددت في حال عدم استجابة الحكومة وايقاف نشاط المليشيات التي ترتكب هذه الجرائم تجاه الابرياء بأنها ستتخذ موقفاً آخر حيال التفاوض.
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