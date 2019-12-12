مقتل رجل ضرباً بالعصي بالحصاحيصا…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في أغرب حادثة تنظر وقائعها محكمة الحصاحيصا وذلك عند قدوم المجني عليه إلى إحدى القرى بالجزيرة حيث كان يتواجد المتهم الأول ليقوم بسؤاله عن قبيلته وبعد ذلك تحدثه بإحدي العبارات ليقوم المتهم الأول بضربه بعصا على رأسه ليتحرك المجني عليه إلى مكان آخر ويجد المتهم الثاني ويسأله عن قبيلته وبعد ذلك تفوه بعبارة لم تعجب المتهم الثاني ليقوم بضربه بعصا على رأسه سقط على إثرها ومن ثم أخذه للمبيت مع معارفه إلا أنه شعر بتعب مفاجئ أسعف على إثره للمستشفى ليتوفى إلى رحمة مولاه.
وقامت الشرط بالقبض على المتهم الأول والثاني وتحويل البلاغ للمحكمة التي استمعت لإفادة المتحري في البلاغ الذي قدم مستندات الاتهام ليتم استجوابه بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع والمحكمة لتصل المحكمة إلى سماع إفادات شهود المتهم الأول ومواصلة السير في سماع قضية الاتهام.
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