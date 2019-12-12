مقتل رجل في ظروف غامضة بالحاج يوسف….

الخليج 365:

دونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً تحت المادة 51 من القانون وذلك عندما عثرت شرطة النجدة على رجل فاقداً للوعي في الشارع العام وتم إسعافه للمسشتفى وتوفى أثناء ذلك.

عندها اتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتم العمل الفني بواسطة فريق مسرح الحادث وبأمر من النيابة والاورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة وما زال التحقيق جارياً. المادة السابقة الغربال بعيدا عن العاطفة !.. بقلم علم الدين هاشم المقالة القادمة مقتل رجل ضرباً بالعصي بالحصاحيصا…

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