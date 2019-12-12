الغربال بعيدا عن العاطفة !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

**طالعت البيان الذي صدر عن الاخوة في رابطة المريخ بدولة قطر والذي يوضح رفض الكابتن محمد عبد الرحمن الغربال العرض الذي قدمه له ناديه المريخ من اجل اعادة قيده في كشوفات الزعيم ،،وشمل العرض تسليم الغربال مبلغ ٥٠ الف دولار ثم يرتفع الي ١٥٠ الف دولار عند عودته للخرطوم علي ان تكون مدة العقد ٣ سنوات مع ضمان اطلاق سراح اللاعب لاي نادي يرغب في التعاقد معه !!

** من جانب اخر هناك انباء تفيد بان الكابتن محمد عبد الرحمن يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية وان لديه عروض بالفعل من اندية النصر واتحاد كلباء الاماراتيين والقادسية السعودي ومولودية الجزائري ،، ولايخفي علي احد ان الغربال ظل لفترة موسم كامل بعيد عن اي نشاط كروي بسبب خضوعه للعلاج من الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه المريخ !

** لا احد يمكنه ان يرفع صوت لوم في وجه اللاعب محمد عبد الرحمن اذا كان بالفعل لديه عروض مادية تفوق العرض الذي قدمه له المريخ سواء صدر هذا العرض من مجلس الادارة مباشرة -وان كنت اشك في ذلك – او من القنصل حازم مصطفي الذي كان قد التزم في وقت سابق بتحمل التكلفة المادية من اجل اعادة قيد اللاعبين المفكوكين وفي مقدمتهم الغربال ،، نعم لا احد يمكنه ان يلوم اللاعب طالما انه يبحث عن مصلحته وفرصته في الاحتراف الخارجي الذي سيعود عليه بالاف الدولارات حتي لو كان ذلك خصما علي ناديه المريخ الذي اعاده للنجومية من جديد بعدما كان علي وشك ان تموت موهبته وتضيع (تحت الرجلين ) عقب شطبه من الهلال بحجة الاصابة المزمنة ويكفي ان الغربال كانت قد ارتفعت اسهمه عربيا وخليجيا بعدما فاز بلقب هداف العرب وهو يرتدي شعار المريخ وليس اي ناد اخر ولكن مع ذلك نعيد ونكرر بان من حقه ان يختار العرض الذي يناسبه ويحقق له مصلحته واهدافه المستقبلية .

** نحن اليوم في عالم الاحتراف وليس الولاء للشعار كما هو الحال في العهد الذهبي الذي يحرص فيه اللاعب الذهاب بمفرده وبمحض ارادته لمكاتب الاتحاد من اجل تجديد الولاء لناديه ،، ولنتذكر دائما ان المريخ الذي صنع نجومية الغربال وارتقي به الي الفضاء الواسع يستطيع ان يصنع اكثر من غربال في فترة زمنية وجيزة !

** اصدرت لجنة الانضباط قرارا بحرمان الهلال من جماهيره في ثلاث مباريات قادمة علي ملعبه وتغريمه مبلغ ١٠٠ الف جنيه وتحمله تكلفة اصلاح الاضرار التي لحقت باستاد الخرطوم وذلك عقابا علي شغب جماهيره الذي اجبر الحكم علي انهاء مباراة القمة الاخيرة ضد المريخ قبل موعدها ،، وكما هو معروف ان اللجنة المنظمة كانت قد استبقت هذه العقوبات باعتبار الهلال خاسرا لنتيجة مباراته ضد المريخ ،، وبغض النظر عن حجم هذه العقوبات مقارنة بالسلوك القبيح لجماهير الهلال فلابد ان نحمد للجنة الانضباط سرعتها في اغلاق ملف هذه للاحداث بدلا من تركها معلقة كما حدث في قضايا سابقة كانت سببا في افساد الموسم الكروي