أنودع الغربال أم نمسك شعرة معاوية.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* للأسف الشديد بدأت تسجيلات المريخ الشتوية بفقدان نجم الهجوم الأول وهدافه محمد عبدالرحمن..

* البيان الذي أصدرته رابطة المريخ بقطر أنهى قصة الغربال مع المريخ حيث توالت ردود الفعل ضد الغربال ما أن انتشر ذلك البيان في مواقع التواصل.

* ذلك البيان جاء متعجلاً وما كان يجب أن يصدر للحفاظ على شعرة معاوية بين المريخ واللاعب.. عسى ولعل أن تتبدل خيارات اللاعب ويقبل عرض المريخ.. وأيضاً ما كان يجب أن يورد البيان التفاصيل المالية المفترض أن تكون في غاية السرية.

* وقد أعجبني ما كتبه الأستاذ محمود الديرديري في هذا الشأن بعنوان (بيان ملغوم).. وأنقله لكم أدناه كاملاً:

* { تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس بياناً (صادماً) صدر من رابطة المريخ بقطر أعلنت من خلاله الوصول لطريق مسدود في المفاوضات مع المهاجم محمد عبدالرحمن الذي رفض (بحسب البيان) العرض المقدم من رابطة المريخ بقطر بالتنسيق مع مجلس المريخ والبالغ 150 الف دولار مقسمه على ثلاث سنوات بواقع 50 الف دولار في العام.

* تداول الجميع البيان واتخذت الكثير من جماهير المريخ موقفاً (معهوداً) ان لا كبير على النادى. وذهب البعض لأبعد من ذلك عندما تحدثوا بوضوح عن ضرورة صرف النظر عن التجديد للاعب الذى لم يُقدر كل الجهود التي قام بها اهل المريخ ورابطة قطر من اجل علاجه (حسب ما جاء من ردود أفعال) عبر السوشل ميديا.

* بحسب ما جاء في بيان رابطة المريخ بقطر فإن الاتفاق كان يقضى بتسليم اللاعب مبلغ وقدره (50 الف دولار) قيمة التعاقد مع اللاعب لمدة (عام واحد) يساهم فيها المجلس بمبلغ (30 الف دولار) بينما تلتزم رابطة قطر بتسديد مبلغ (20 الف دولار) مع مساهمة سنوية في تجديد عقد اللاعب.

* اول الأخطاء التي وقعت فيها رابطة المريخ بقطر ومجلس المريخ تتعلق (بضخامة) مبلغ الاتفاق والذى يصل لأكثر من (4 مليار) في العام الواحد وهذا الامر يفتح الباب امام مزايدات لا طاقة للأندية السودانية بها مهما بلغت موهبة اللاعب

*على أي أساس يتم الاتفاق على التوقيع مع اللاعب لمدة (3 سنوات) بمبلغ يتجاوز الــ(12 مليار) وهنالك اكثر من 4 لاعبين ينافسون محمد عبدالرحمن في النجومية ينتظرون تقييم مناسب من اجل التجديد للنادي؟

*فإذا كان مبلغ التجديد للاعب عائد من إصابة كبيرة على مستوى الرباط الصليبي يصل لمبلغ (12 مليار). فما هو التقييم المناسب للاعب في قيمة رمضان عجب مثلاً؟ وهل سيقبل التش باقل من (15 مليار) وهو الذى (يركض) في الميادين حتى الان دون أي معاناة من إصابة ولله الحمد من قبل ومن بعد؟

* هذا في جانب المقابل المادي.وهنالك جانب اخر يتعلق (بمصداقية) المعلومات التي حملها بيان رابطة قطر والذى سرد تفاصيل المفاوضات والجهات التي ستتحمل قيمة تجديد التعاقد مع محمد عبد الرحمن.

* وحسب ما توفر من معلومات فإن الاتفاق الأول بين رابطة قطر والسيد حازم مصطفى كان يقضى بمنح اللاعب مبلغ (50 الف دولار) لمدة عامين بواقع (2 مليار في العام) وهو مبلغ يبدو مقبولاً نوعاً ما نظراً لظروف البلاد الاقتصادية

* ونص الاتفاق كذلك على ان تتحمل رابطة المريخ في قطر تسديد مبلغ (20 الف دولار) على ان يسدد السيد حازم مصطفى مبلغ (30 الف دولار) وتحويل أي (مساهمة) من المجلس للاعب مباشرة كحافز إضافي من مجلس المريخ

* هذا الاتفاق كان (ساري المفعول) وبمباركة اللاعب ورابطة قطر والسيد حازم مصطفى حتى قبل أيام معدودة. ولكن فجأة تغير كل شيء وطالعنا بياناً صادماً وغير مقبول (مهما كانت المبررات) من جانب رابطة المريخ في قطر.

* تابعنا قبل التزام السيد حازم مصطفى بتسديد مستحقات تجديد اللاعب محمد عبدالرحمن وعدد اخر من اللاعبين دون الكشف عن مبلغ الاتفاق. وكان من الأولى برابطة المريخ في قطر الرجوع للشخص الذى اعلن الالتزام بتجديد التعاقد مع اللاعب وإبلاغه بآخر المستجدات حال وصلت المفاوضات لطريق مسدود قبل إصدار هذا البيان الذى يُمكن ان يتسبب في نهاية العلاقة ما بين اللاعب والنادي تماماً. إذا ما استصحبنا عقلية المشجع السوداني الذى تغلب العاطفة عنده دائماً.

* و لا ادرى لماذا تذكرت الأساليب القديمة للأندية السودانية عندما تقرر (حرق كرت) احد اللاعبين بعد الفشل فى الاتفاق معه لتجديد التعاقد حيث يأتى الحديث عن عدم (تقدير واحترام) اللاعب للنادي. وقد تذهب بعض الإدارات ابعد من ذلك وتتحدث عن إصابة مزمنة للاعب كما حدث مع محمد عبدالرحمن سابقاً من جانب نادى الهلال.

* كنت أتمنى ان تكون الحكمة حاضرة من جانب رابطة المريخ بقطر في تعاملها مع هذا الموضوع بدلاً من الجنوح لطريق (حرق كرت اللاعب) لدى جماهير المريخ .خاصة وان رابطة الزعيم في قطر تُحظى بكل التقدير والاحترام من جانب اهل المريخ ولكن بكل امانة لم يحالفها التوفيق فيما ذهبت اليه بخصوص البيان.

* الشيء الأكيد الذى يجب ان يعلمه اهل المريخ ان هنالك (سر كبير وغامض) يكتنف ملف التجديد لمحمد عبدالرحمن. وان ما جاء في صدر بيان رابطة المريخ بقطر لا يمثل (كل الحقيقة) في الموضوع الذى يحتاج للحكمة اكثر من الاندفاع

* وهنالك سؤال واحد أتمنى ان اجد له إجابة شافية، جاء في بيان رابطة المريخ بقطر ان الرابطة قد التزمت بتسديد مبلغ (20 الف دولار) بينما التزم المجلس بتوفير مبلغ (30 الف دولار) لتكملة مبلغ الــ(50 الف دولار). فهل جاء الالتزام بتوفير متبقى المبلغ البالغ (30 الف دولار) من جانب مجلس المريخ ام من جانب السيد حازم مصطفى؟ وهل نص الاتفاق الأول مع اللاعب على منحه مبلغ (50 الف دولار) في العام الواحد؟ ام يعتبر هذا المبلغ قيمة تجديد لمدة عامين؟

* هنالك امر اخر يتعلق بسياسة مجلس المريخ في إطلاق يد روابط المريخ والاقطاب في إدارة المفاوضات بعيداً عن المجلس. وهو امر ستكون عواقبه وخيمه في القريب العاجل على مستوى النجاح في الوصول لاتفاق مقبول مع اللاعبين مطلقي السراح.

* لا مانع من إشراك الأقطاب والروابط الخارجية في المفاوضات مع اللاعبين تقديراً لأشياء كثيرة. ولكن جلوس إدارة النادي على الرصيف وانتظار نهاية المفاوضات من اجل إكمال الإجراءات الإدارية خطوة غير مقبولة من جانب مجلس لا يتورع في تقديم كل التسهيلات (لمن يدفع) في سبيل الجلوس على كرسي الرئاسة.

* الان سادتي لاتزال الكرة في ملعب اهل المريخ من اجل إنقاذ صفقة تجديد التعاقد مع اللاعب محمد عبدالرحمن ولا يحتاج هذا الامر لأكثر من (المصداقية والتعاون) بين اهل الأحمر بعيداً عن المكاسب الشخصية والانتصار للرأي.}.. انتهى.