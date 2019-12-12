تواصل أخطاء الدقائق الأخيرة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• بكل تأكيد الفوز الذي حققه الهلال على مضيفه الشرطة أمر جيد في ظل الظروف الحالية.

• مستوى الفرقة الزرقاء كان متبايناً خلال مجريات المباراة.

• سيطر على معظم فتراتها .. وكان الطرف الأفضل .. ونجح في هز الشباب ثلاث مرات.

• بعد تسجيل الهدف الثالث .. شهد مستوى الفريق تراجعا كبيرا .. لا يخلو من استهتار عقب النتيجة الكبيرة خارج الأرض.

• كان الأفضل تدخل الكابتن هيثم مصطفى في هذا التوقيت لتوجيه اللاعبين بالصورة المطلوبة.

• كما على لاعبي الهلال ان يدركوا جيدا .. أن المباراة تنتهي مع صافرة الختام وليس بتحقيق فوز كبير.

• لكن هذه هي عقلية اللاعب السوداني .. ويمثل ذلك من أكبر عيوبه .. ولم يستطيع التخلى عنه بالرغم من معرفته خطورة ذلك.

• هدفي الشرطة القضارف في الدقائق الاخيرة .. نتيجة اخطاء فردية .. وقد كشف الشرطة دفاع الهلال بصورة واضحة عقب قيادة هجمات شرسة عقب هدف الهلال الثالث.

• لم يتحمل دفاع الهلال الضغط .. وشهد انهيار امام هجمات الشرطة .. واستقبل هدفين قلص بهما نتيجة المباراة .. وأهدر الشرطة العديد من الفرص عقب هدفي الفريق.

• وفي حال استمرار المباراة لدقائق أخرى كان بإمكان الشرطة إدراك التعادل.

• مباراة الأمس اذا كانت امام فريق آخر غير الشرطة .. كان الازرق سيواجه مشاكل عديدة .. خاصة على مستوى خط دفاعه.

• نأمل في اصلاح كافة العيوب قبل مباراة النجم الساحلي في البطولة الافريقية .. وهذا هو الأمر المهم في الموسم الحالي .. بإستمرار الهلال في دوري الأبطال حتي مراحله الاخيرة .. وعقب ذلك لكل حدث حديث.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.