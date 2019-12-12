امر بالقبض على البشير وعلي عثمان واحمد هارون….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت نيابة الخرطوم شمال اوامر قبض في البلاغ رقم (١٥٥٤١/٢٠١٩) في مواجهة المتهمين

المخلوع عمر البشير علي محمد عثمان طه احمد هارون بتهم الاشتراك بتكوين مجموعه ارهابيه إجراميه وقالت مصادر صحفية التهم خاصة بإنشاء المتهمين الثلاثة فيما يسمى كتائب الظل والكتائب الجهادية والملثمين وتنفيذ فتوى قتل ثلثي المتظاهرين.

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