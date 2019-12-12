الحكومة: تقدم في المفاوضات مع حركة الحلو

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي رئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الجبهة الثورية، إحراز تقدم كبير خلال التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح الحلو في ملف المنطقتين، مبشراً بالوصول الي اتفاق حوله في القريب العاجل.

وعقد وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح الحلو صباح الخميس جلسة مفاوضات بفندق بآلم أفريكا بحضور وفد الوساطة من دولة الجنوب برئاسة توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية.

وأوضح التعايشي في تصريح صحفي بحسب الشروق – أن وفد الحركة الشعبية قدم مقترحاً لاتفاق إطاري سيتم التفاوض المباشر حوله صباح الجمعة بعد ترجمة بعض الموضوعات الواردة فيه.

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ولفت إلى أن المفاوضات تسودها روح وصفها بالعظيمة والاستعداد الكبير من كل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقي يعالج مشكلة الحرب بالبلاد.

وأوضح التعايشي أن الإرادة السياسية والدعم الفني الكبير الذي تقدمه الوساطة والأمم المتحدة واليوناميد سيسهم بصورة كبيرة في إنجاح التفاوض والوصول الى الاتفاق المنشود.

ولفت الى أن التفاوض يهدف للوصول الى اتفاق حول طبيعة الدولة التي تحقق شعار (حرية، سلام وعدالة) أياً كان اسمها.

وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية شمال في هذا الشأن، مشدداً على أهمية مشاركة كافة الحركات الأخرى باعتبارها تمثل جزءاً مهماً من عملية السلام بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)