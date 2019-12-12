القبض على وداد بابكر زوجة البشير بتهمة الفساد والثراء الحرام

أمرت النيابة السودانية، الخميس، بإلقاء القبض على وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه.

Advertisements

وقالت مصادر عدلية بحسب ”العين الإخبارية” إن قوة تابعة للشرطة والنيابة اقتادت وداد بابكر من منزلها بضاحية كافوري إلى نيابة المال العام، للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بفساد في امتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التحقيق مع وداد بابكر وإعادتها إلى منزلها للإقامة الجبرية به.

وتعتبر وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع، من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل، حيث يحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)