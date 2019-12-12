بالفيديو : للمرة الأولى.. معجب يثير غضب رونالدو ويضربه بشدة

اقتحم، أمس الأربعاء، شاب من معجبي كريستيانو رونالدو والمهووسين به أرض الملعب بعد فوز “يوفنتوس” بثنائية نظيفة على Bayer Leverkusen الألماني، في إطار فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أثار رعب اللاعب.

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وحدث ذلك حين اقترب المشجع من خلف رونالدو، وعرض أمامه جهاز هاتفه المحمول، إشارة إلى رغبته بالتقاط صورة معه، إلا أن نجم الكرة البرتغالي ظن الجهاز سلاحا، أو سكينا بيد أحدهم انقضّ عليه ليؤذيه، فتحاشاه سريعا بنصف استدارة سريعة، اصطدم رأسه خلالها برأس الشاب، فاعتقد أكثر بأنه يتعرض لاعتداء طبقا لما حلل تصرفه عدد كبير من المشاهدين للفيديو في “يوتيوب” وغيره من مواقع التواصل، وإلا لوافق على التقاط الصورة بطيبة خاطر، خصوصاً أن مشجعاً آخر قام بالأسوأ، فقد اقتحم الملعب أثناء سير المباراة واحتضن رونالدو، ثم التقط صورة تذكارية معه من دون أي اعتراض.

وبحسب موقع (kooora) قد ظهر رونالدو متوترا جدا في الفيديو، إلى درجة أن بعضا من زملائه هدأوا من روعه لأنهم وجدوه يحاول الوصول بيده إلى المشجع بطريقة تشير إلى رغبته بضربه، لشدة ما دب فيه من رعب مرفق بغضب. كما وضع أصبعه على صدغه، في اتهام للشاب بأنه مجنون.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)