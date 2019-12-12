عاجل بالفيديو .. حريق ضخم فى الورشة المركزية لجهاز المخابرات ببحري..

اندلع حريق ضخم فى الورشة المركزية لجهاز المخابرات ببحري نهار اليوم الخميس، وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أفاد شهود عيان أن الحريق تابع للورشة المركزية لجهاز المخابرات ببحري . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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