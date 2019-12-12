عباس فرح…قصة شهيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم تكن أشرعتهم مثقوبة تتناسل الرياح من بين نسيجها المُحكم، كانت مراكبهم تمخر عُباب الثورة توقاً إلى ضفافها الخضراء، أشعلوا القناديل بدمائهم ليبلغ الناس عناقيد التغيير البعيد، تجاسروا فوق هضاب المستحيل، ليكون الممكن مُكنناً. إنهم عُصبة من الأخيار الذين اختارتهم السماء بعناية فائقة، ليكونوا قرباناً لرغبة شعب قرر الخروج من أزمنة القمع ومصادرة الأحلام. (الجريدة) وفي إطار انفعالها وتفاعلها مع اللحظات الانسانية النبيلة والتي شكلت عنواناً مُضيئاً في تاريخ تلك الثورة السودانية المجيدة، تدشن على صفحاتها رسماً وتوثيقاً وعرفاناً لسيرة الشهداء عبر سلسلة راتبة باسم “قصة شهيد” ، لتبقى تلك العظمة البطولية النادرة والتي أوقدها شهداء الثورة، نبراساً يحيل ظلام الماضي إلى نوراً تتوهج فيه أركان الحاضر والمستقبل للأمة السودانية.

الشهيد عباس فرح.. حارس المتاريس الوسيم

الشهيد عباس فرح عباس هو ذلك الشاب الذي حُظي بلقب (شهيد الترس) وكان هو بمثابة عضو فاعل في لجان المقاومة الخاصة بميدان الاعتصام، وكان يتناوب مع أصدقائه في حماية التروس، تلك الجُدر الصلدة التي طوق بها المعتصمون ميدان اعتصامهم منعاً لدخول فلول النظام البائد، استحق هذا اللقب بجدارة , وكان الشهيد يدافع عن التروس بشجاعة وقوة وكان دائماً ما يُقر بأنه حتى لو فقدنا أرواحنا لن نفقد التروس التي وضعت لحماية المعتصمين ومنع( الكجر) من الدخول لساحة الاعتصام وكان ذلك الحارس الوسيم الذي أسر قلوب السودانيين مرابطاً على التروس ليلاً ونهاراً حتى استشهد في مجزرة القيادة العامة التي كانت في التاسع والعشرين من رمضان متمترساً في حماية تلك التروس دون أن يزحزحه هول الرصاص، وقد كان لتلك الحادثة البشعة أثراً بالغاً في نفوس الأمهات حيث جعلت عيد أمهات الضحايا هو أسوأ الأعياد في تاريخ البلاد، بيد أن الطريقة التي استشهد بها الشهيد عباس فرح كانت بمثابة رسالة تدعو للفخر بين أمهات الشهداء، وكيف استشهد أبناؤهم ببسالة منقطعة النظير.

ملامح

المتعمق في قراءة كتاب السيرة الشخصية لعباس فرح، يلحظ أن الشهيد هيأت له الأقدار بأن يجمع بين كثير من المواصفات الاستثنائية، وأنه قد جمع بين طابع الحياة الريفية الغنية بالقيم المحافظة، وبين تلك الحياة في المدينة والتي أكسبته ثقلاً حاضرياً في الوعي الفردي المتميز. فهو من مواليد مدينة أبو عشر بالجزيرة، فاضت صرخة مخاضه في الوجود في السابع والعشرين من شهر فبراير في العام 1991 و درس شهيد الترس المراحل الأساسية في ولاية الجزيرة . وبعد انتقال الأسرة لمدينة الخرطوم واستقرارهم فيها، بحي العمارات انتقل عباس إلى مدارس المجمع اليمني في الخرطوم لدراسة المرحلة الثانوية وبعدها انتقل الى جامعة السودان لدراسة الجامعة وتخصص في الهندسة الميكانيكية وتخرج منها في العام 2012 . ويقول الصديق المقرب لشهيد الترس الجيلي جاد المولى، أن عباس تربى وترعرع في أسرة ذات علم، فكان والده عباس فرح أستاذاً جامعياً وأمه عاجبة الفاضل التي لم تبخل عليه بالحب والعطف، وكان من أفضل ابنائها فأحسنت تربيته وله أخوين وثلاث أخوات.

أنا ثورجي

وقال الجيلي ان عباس كان رجلاً متواضعاً جداً وبسيطاً وكان يلقبه أصحابه بـ(عباس ريكس) و وصفه صديقه أنه دائم الإبتسام رغم مشكلاته الكثيرة ، وكان يحب الطرف والنكات، وشهد له الجيلي بالشجاعة وقال أنه مقدام ويسعى دائماً لوضع الحلول ولا يحب التورط في المشاكل. وكان شهيد الترس دائما يردد شعارات الثورة، وكان دائماً يحشد المواطنين للخروج في تظاهرات سلمية، ودائماً يكون في مقدمة المواكب، وكانت تظهر عليه ملامح الضجر والسخط من النظام البائد وتدفعه الرغبة الجامحة في التغيير، وكان مشاركاً في استقرار المواطنين أثناء الاعتصام، حيث بجانب مداومته على حراسة التروس، كان يشد الخيام ويساعد في توزيع الطعام والمياه للمعتصمين بعد الانتهاء من مناوبته، ومن الأقوال التي ابتكرها عباس وأصبحت ثقافة يردد الثوار فيما بعد، هي مقولة (الثورة ثورة أفكار .. غير فكرك وقول أنا ثورجي وأنا كنداكة).

لحظة السقوط

تلك الرصاصة الغادرة، حين كانت تتفاعل جزيئاتها مثل بارود مشتعل بداخل بندقية من أطلقها، لم تكن الرصاصة أو البندقية أو صاحبها، يدركون أن الله تعالى وحده هو من أختار لها أن تركن في جسد ذلك الشهيد الوسيم. سقط شهيد الترس عباس فرح عباس في يوم فض الاعتصام باصابة بالغة في الكبد والرئة التي لم تمهله فترة طويلة حتى اعلن الطبيب وفاته. وكانت رئة الشهيد وكبده هما مثل مأوى لتلك الرصاصة الغادرة، وقال صديقه الجيلي: أنا لا أصدق حتى هذه اللحظة خبر وفاته، فهو لم يكن صديقي فقط ، بل كان أخي الذي لم تلده أمي وكان يلازمني في الأفراح والأكراه ويشاركني جميع تفاصيل حياتي رغم إنني في ولاية الجزيرة وهو في العمارات، وكان عندما يأتي الجزيرة يكون بيتنا مكان اقامته الأساسي، وقال الجيلي: وفاة شهيد الترس أول صدمة له في حياته وأقواها وقعاً.

ويلات الفراق

عند تأكيد خبر الوفاة قال الجيلي: لا أحد من أصدقائه تقبل الموقف ولا الخبر ولم نكن قادرين على التعبير جميعاً حتى أمه لم تكن تتحمل الموقف ولا زالت تردد حتى الآن كلما رأتني وهي تبكي تردد كلمات (عباس مشى وين يا الجيلي ) وقال الجيلي أنه كان يطمئنها بأن الشهيد في جنان الخلد وكانت أمه تطمئن قليلا ثم تبدأ البكاء من جديد . وقال عباس كان الموقف صعباً للغاية ولكن كل منا كان يدعو له بالرحمة والمغفرة ويحاول أن يهدئ الموقف لكن لم يستطع أحدا ًحبس دموعه خاصة عندما لا تستطيع الأم احتمال الموقف.

نشاطات خيرية

كان هناك وجهاً آخر للشهيد، يعرفه المقربون، وهو الوجه الانساني المتتوق للمبادرات الانسانية، والذي كان دائما ما يكشف عن قلب مترع بالجمال وبالمحبة الانسانية النبيلة، صديقه المقرب الجيلي شهد بأن الشهيد كان يحمل كل الصفات الطيبة حتى أنه وصفه بالملاك وقال الجيلي في تصريحات خص بها (الجريدة) إن الشهيد كان من أكثر الفاعلين في جمعيات التطوع في الجامعة وكان دائماً يكون مبادراً في الأعمال الخيرية، وأضاف: قد علمنا بعد وفاته أنه كان يشارك في جمعيات سرطان الأطفال ولا أحد كان يعلم بذلك إلا بعد أن أفصحت الجمعيات عن هذا الخبر، حديث صديقه الجيلي يكشف عن أسرار العظمة الانسانية التي كانت تكتنف روح الشهيد عباس، وتكشف عن لطفه ودماثة خلقه الرفيع.

سؤال عن العدالة

بالطبع ما من أحد له صلة بالشهداء إلا وتساءل عن القصاص العادل، ليس تشفياً أو انتقاماً إنما إحقاقاً للحق وصوناً للعهد مع الشهداء الذين نذروا حياتهم رخيصة من أجل أن تنتصر الثورة وتصبح واقعاً معاشا على الأرض، قال الجيلي إن وفاة صديقنا العزيز عباس خلفت ورائها كثير من التغيرات ولا أحد من أصدقائه أن يعيش حياته كما كانت. متأثرين بوفاة نديدهم وصديق عمرهم وحتى أنا كنت في حالة شبه الاكتئاب وفقد عدد من أصحابه الثقة في عدالة الوطن، وقال الجيلي أن العدالة السودانية غير منصفة، وكيف يمكننا أن نطلب العدالة من من قاموا بفض الاعتصام ولا أحد يمكن أن يورط نفسه في مثل هذه القضية ولا أحد يصدق أنه ستتم محاكمة الجناة الحقيقيين محاكمة عادلة ولا شئ في يدنا الآن إلا أن نشكو لله تعالى وأن نرفع مظالمنا لقاضي السماء.