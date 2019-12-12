قوى الحرية والتغيير توصي ”حمدوك” بإقالة وزير الزراعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير صديق يوسف إنهم يعتزمون مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، “لتسببه في فشل الموسم الزراعي”، في وقت وصف فيه عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم في تصريح لـ (السوداني) قرار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برفع توصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف بالقرار الخاطئ والمبني على تقديرات سياسية مستعجلة، وأضاف “ما هكذا يتم تقييم أداء الوزراء”.

بالمقابل قال صديق يوسف لـ “سودان تربيون” إن المجلس المركزي، عقد ليل الثلاثاء اجتماعًا حضره ممثلون من مزارعي الجزيرة والمناقل، ناقش فشل الموسم الزراعي للقمح بسبب عدم فتح القنوات لتنساب المياه إلى (الحواشات) بمشروع الجزيرة الزراعي.

وتوقع يوسف فشل الموسم الزراعي الشتوي، وقال إن المزارعين حملوا الفشل المحتمل إلى وزير الزراعة ليحدث إجماع على إقالته.

وكشف يوسف عن اعتراض المجلس المركزي على سياسات بعض الوزراء، وقال “ناقشنا ذلك وقررنا توصيل اعتراضاتنا إلى رئيس الوزراء”، وزاد “ومن بين هذه الاعتراضات وجود بعض المسؤولين التابعين للنظام السابق في بعض الوزارات”، وتابع “وجودهم في مواقع اتخاذ القرار جعلهم معوقين لسياسات الثورة”.

السوداني