وزير الإعلام يعلن عن اتجاه لتشكيل لجنة لمراجعة ملكية المؤسسات الإعلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عن اتجاهٍ لتشكيل لجان لمراجعة ملكية المؤسسات الاعلامية، وأكّد أنّ وزارته ستسعى خلال الفترة الإنتقالية لتحويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووكالة السودان للأنباء إلى هيئاتٍ عامة تحفظ لها استقلاليتها على أنّ تتبع للدولة بعيدًا عن سيطرة الحكومة لتلبي تطلعات الشعب السوداني.

وقال وزير الثقافة والاعلام بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” في ندوة”تنظيم الإعلام السمعي والبصري العمومي ودوره في خدمة المصلحة العامة”، والتي نظمت أمس بفندق كورنثيا ضمن فعاليات احتفال اتحاد اذاعات الدولة العربية.

وقال:”إنّ الأجهزة الاعلامية المختلفة في السودان تأثّرت بعدم الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية والهجرة وعدم التدريب”.

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وشدّد على ضرورة الاصلاح القانوني بتعديل قانون الصحافة وتفعيل قانون البث وحق الحصول على المعلومات لاتاحة مساحة أوسع للحريات الإعلامية.

باج نيوز