اعتذار وانكار وعدم صدق مع النفس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365

يفترض ان يكون الشخص شجاعا صلبا ولايتملص من مسؤولياته أو ينكر ادوارا لعبها فى مرحلة ما من مراحل حياته ، وهذا ما لاخلاف عليه بين الناس على المستوى النظرى حتى اذا تعرض الشخص لاختبار ما كان ما يقوله خلاف مايفعله ، ونقف اليوم مع نموذج لهذا النوع من الناس وهما من ابناء القوات المسلحة التى يعرف الناس عنها الصمود والثبات وعدم التراخى أو الانكار لكن اللواء ابراهيم نايل ايدام والفريق عبد الرحمن الصادق المهدى وكأنهما ليسا من ابناء الجيش لم يكونا على قدر كبير من المسؤولية .

الفريق عبد الرحمن الصادق المهدى وجه رسالة للشعب السودانى يعتذر فيها عن مشاركته الانقاذ فى حكمها وقبوله مناصب عليا فى القصر الرئاسى مساعدا ومستشارا للمخلوع وحاول ان يتحدث عن ماضيه النضالى واشتراكه فى قيادة المعارضة المسلحة للبشير وسعيه فى ذلك الوقت لاسقاط النظام وهذا كلام فارغ ومردود على الفريق المهدى وهو الشريك الأصيل للظالم الطاغية المستبد ، ولابد ان يعرف انه لن يستطيع خداع الناس ولن تنطلى عليهم كلماته التى لاقيمة لها وسيظل مجرما يستحق العقاب ولو بحرمانه من الممارسة السياسية.

الرجل الثانى الذى فاق المهدى غرابة هو عضو مجلس قيادة الانقلاب الانقاذى اللواء ابراهيم نايل ايدام الذى تبرأ من انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، وقال انه لم يكن من المخططين أو المنفذين، بل من أكبر المتضررين من نظام الحكم السابق.

وهذا كلام لاقيمة له اذ انه لايمكنه مطلقا انكار مسؤوليته عن انقلاب الانقاذ ويمكننا القول انه ليس المسؤول الابرز بالطبع لكنه قطعا مساءل عن اشتراكه فى الحكومة الفاشية الظالمة

اللواء ايدام قال لـ “الجريدة” انه لم يكن ضمن الضباط الذين شاركوا في التحرك العسكري عشية الثلاثين من يونيو وانه جرى اخطاره بعد ذلك باختياره عضواً بمجلس قيادة الثورة، ولم يكن يدري ان الاسلاميين هم من سيطروا على الحكم الا بعد ان دعاهم نائب رئيس المجلس الزبير محمد صالح الى اجتماع قال انه يضم (اخوانا) للتعرف بهم، وأضاف “لأول مرة التقي بعلي عثمان وقادة الاسلاميين باستثناء الترابي الذي كان في السجن حينها”.

كلام فارغ ولاينطلى على احد ياسيادة اللواء ، وعلى فرض تصديقنا لقولك فلماذا لم تقدم استقالتك بعد ان عرفت حقيقة الانقلاب وانكم استخدمتم كمطايا للوصول بكم الى هدف سياسى رسمه حزب أو جماعة ثبت ان لها وجودا فى الجيش فلماذا لم تعتذر عن قبول المنصب الذى اسند إليك ؟ ام تراك استمرأت البقاء حفاظا على المخصصات والامتيازات وهذا مايجعلك شريكا فى الجرم – تثبيت الحكم – فأنى يتسنى لك الان الانكار يا ايدام .

انه عدم اتصاف بالصدق مع النفس يا سعادة الفريق عبد الرحمن وياسعادة اللواء ايدام .