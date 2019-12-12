اعدام الارهابيين مطلب شعبي ملح.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منذ ان تفجرت الاوضاع الأمنية فى العراق أيام الاحتلال الامريكى لهذا البلد الهام ، منذ ذلك الوقت والارهابيون يسارعون الخطى لدخول العراق وممارسة اعمالهم العدوانية ضد كل مكونات هذا الشعب التى كانت متعايشة لايفرقها دين ولامذهب ولاطائفة حتى وصل ارهابيو القاعدة وماتبعهم من مجرمين يتحدون فى الهدف وإن اختلفوا فى الوسائل والمسميات والكيانات .

منذ ذلك الوقت والعديد من الارهابيين قد وقعوا اسرى بيد القوات الأمنية العراقية وتم ايداعهم السجون وفيهم من تمت ادانتهم باعمال القتل والتفجيرات وينتظرون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم لكنهم آمنون فى سجونهم بينما ساسة العراق متشاكسون يصطرعون حول المكاسب والمغانم دون ان يعيروا اهتماما لتسريع تنفيذ الاحكام القضائية ودون تعاطف مع عوائل الشهداء الذين يرون قتلة ذويهم يتنعمون بالحياة ودون ان يراعوا مشاعرهم .

التقارير تقول ان السجون العراقية تضم أكثر من (12) ألف ارهابي نصفهم عرب ،

وكل واحد منهم يكلف الحكومة (35) دولار يوميا. أي (1.050) دولار شهريا، (12.775) دولار سنويا، أي ضعف راتب أي موظف عراقي، في وقت معظم شبابنا بطالة، وثلث شعبنا يسكن بيوت العشوائيات.

(615) ارهابي فقط تم تنفيذ حكم الإعدام بهم خلال (11) عاما، للفترة (2008-2019)، وهي الفترة التي استشهد فيها أكثر من (360) ألف عراقي بمفخخات واغتيالات ومعارك، وأصيب خمسة أضعاف ذلك..

ويقول المراقبون انه مازال الارهابيون يتنعمون بسجون خمسة نجوم، وعشرات المنظمات الإنسانية تسهر على راحتهم.. ومازالت الحكومات المتعاقبة غير مكترثة للقصاص، وكأن دماء العراقيين بلا ثمن، بل أن اعدادا كبيرة منهم تم تسليمهم لبلدانهم بصفقات سياسية. وأعداد أخرى تم التلاعب بملفاتهم بصفقات فساد وتحويل تهمهم الى (عبور غير مشروع للحدود) بعدما كانوا متهمين بمجازر إبادة.

وفى يوم ذكرى الانتصار على داعش وجه ناشطون الدعوة لكل العراقيين لرفع أصواتهم: #اعدمواالارهابيينفورا، قصاصا لدماء الشهداء والجرحى، وانصافا لعوائلهم ولشعبنا المظلوم.