وهم التطبيع وسقوط المطبعين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع الوضوح الشديد لعدوانية اسرائيل وظلمها وقتلها وتشريدها للابرياء ، ومع الطغيان الفاحش الذى تمارسه هذه الدولة العنصرية ورأى الشعوب الحرة الابية فى التطبيع معها إلا ان بعض ممن يحسبون على النخب سواء أكانوا ناشطين سياسيين او من يقودون العمل التثقيفى والتنويرى فى بلدنا يقعون بكل آسف فى خلط فاحش وهم يربطون بين تحقيق السودان لانفراجة فى العلاقات مع الغرب (مؤسسات ودول) والتطبيع مع كيان الاحتلال ، وكنا قد وقفنا قبل فترة مع الصحفى والكاتب (سعودي الهوى) الأستاذ مصطفى محكر ورأيناه كيف ينادى بضرورة التطبيع مع العدو داعيا الحكومة الى التسريع فى هذا الجانب حتى ينصلح الحال وبينا حينها وهم الرجل ومدى سطحيته ، وقبل أيام توقفنا مع الناشطة السياسية إخلاص قرنق وعرفنا مدى جهلها وعدم ادراكها وخلطها بين الامور ، واليوم نتوقف مع احد قادة العمل الثقافى فى بلادنا الأستاذ المثتى عبد القادر مدير قسم العلاقات الدولية في صحيفة الانتباهة الذى قال لوكالة سبوتنيك أنه لا مانع لدى الحكومة الانتقالية من إقامة علاقات مع إسرائيل، لأجل تحقيق أهدافها ومصالح السودان الاقتصادية ، وهذا القول لاشك مستشف من تصريحات السيدة وزيرة الخارجية الاستاذة أسماء محمد عبد الله التى المحت الى هذا الأمر اكثر من مرة وإن لم تكن قد تحدثت عن ارتباط ذلك بتحسين العلاقات مع الغرب والمساعدة فى رفع العقوبات كما اشار المثتى بقوله إقامة علاقات مع إسرائيل، لأجل تحقيق أهدافها – الحكومة الانتقالية – وتحقيق مصالح السودان الاقتصادية .

المثنى وإن كان قد نقل موقف الحكومة الانتقالية حسب ما اوصلته قراءته للاحداث – وناقل الكفر ليس بكافر – إلا انه بعد ذلك عبر عن رأيه واتضح انه من دعاة التطبيع وممن يؤملون خيرا فى هذه الخطوة لكن مساعيهم ستخيب ولن يجنوا من تعليق امالهم على العلاقة مع الغاصبين إلا الندم والبؤس واكتشاف الحقيقة وهى أنهم مخطؤون فى تعويلهم على اسرائيل – الشر المحض – ، قال المثنى :

أعتقد أن الحكومة الانتقالية، باستطاعتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهذا الأمر سيكون ضروريا، لصالح السودانيين، لتحسين الأوضاع الاقتصادية حين تُلغى العقوبات الأمريكية”.

وهذا كلام يفضح قائله ويبين انه يبنى على السراب اذ ان اقامة العلاقة مع العدو الصهيونى لن تقيم اعوجاجا ولن تصلح فاسدا ولن تنعكس خيرا على اهل السودان كما تظن يامثنى وغيرك من الغارقين فى هذا الوهم وهذه الدعوة حتما ساقطة.