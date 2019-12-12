عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

التعرف على موقع المقبرة الجماعية لشهداء رمضان

اعتقال السنوسي وشباب الشعبي يتبرأون من مليونية 14 ديسمبر

عمال شركات”بترونيدز” القابضة يدخلون في إضراب اليوم

تعليق النشاط السياسي بجامعة أم درمان الإسلامية

لجنة المفصولين”تعسفيًا” تمدّد مهلة تقديم الاستمارات لنهاية ديسمبر الجاري

أصدقاء السودان يحدّدون أبريل القادم موعدًا لإعلان التبرعات لدعم الحكومة

الحرية والتغيير توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة

ورشة تدعو لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم العام

التيار

الشعبية ترهن التنازل عن تقرير المصير بعلمانية الدولة

أوامر قبض ضد المخلوع وعلي عثمان وهارون والفاتح عز الدين

الترويكا تشدّد على تعيين الولاة والتشريعي قبل نهاية ديسمبر

رئيس الاتحادي الموحّد يتقدّم باستقالته من لجنة الترشيحات بقوى التغيير

توقف بعض المطاعم بالخرطوم بسبب حملات السلطات على الأجانب

المركزي يعترق بتدوير عملة ورقية تالفة

صوت الامة

اعتقال السنوسي واوامر بالقبض على مؤسسي كتائب الظل

الامة القومي يرحب باجتماع اصدقاء السودان في الخرطوم

المركزي يعترف بتدوير عملات معدة للابادة

زيرو فساد تشيد بالداخلية لدعمها شرطة مكافحة الفساد

الرأي العام

أصدقاء السودان يعلنون دعمهم لخطط الحكومة الانتقالية

البرهان يتعهَّدُ بالوفاء بمطالب أسر شهداء 28 رمضان

اعتقال السنوسي وبلاغ في مواجهة نافع وبكري

الزكاة : تخصيص 14 مليون جنيه لاسر شهداء وجرحى الثورة

وزير التربية : عدد كبير من المعلمين يحملون الشهادة الثانوية فقط

عرمان : نسعى لشراكة منتجة مع مجلسي السيادة الوزراء والشارع

الثورية تتقدم بشكوى للوساطة بوجود خروقات بجبل مرة

أخبار اليوم

القبض علي رئيس هيئة شورى المؤتمر الشعبي

تهم جديدة في مواجهة البشير وطه وهارون وعزالدين

حمدوك : من أولويات الحكومة إدارة الأزمة الاقتصادية واستعادة الأصول المسروقة

الحرية والتغيير توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة.

حميدتي يشارك سلفاكير ومشار التباحث حول السلام في جنوب السودان.

الوطن

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فتح تحقيق مع البشير وطه وهارون وعز الدين بتهم الإرهاب

“الشعبي” يدعو لإسقاط الحكومة احتجاجاً على اعتقال السنوسي

القمة الخليجية تؤكد ضرورة ضمان أمن السودان وتحقيق تطلعات شعبه

كلمة الوطن: يا كيزان (الغفلة) الثورة بدت ياداب

آخر لحظة

إعفاء موظفين كبار والتغيير توصي بإقالة وزير الزراعة

أصدقاء السودان: دعم الحكومة الانتقالية في أبيل

إغلاق جسر النيل الأزرق غدًا

محمد عصمت: المزاد بات مفتوحًا لتعيين قيادات الخدمة المدنية

الشعبي يدعو لإسقاط الحكومة احتجاجًا على اعتقال السنوسي

الإفراج عن كمال عبد القادر

الترويكا: نجاح المفاوضات سيكون حاسمًا لضمان السلام

السوداني

البرهان: توصلّنا إلى مكان مقبرة شهداء 28 رمضان

أصدقاء السودان يحدّدون أبريل موعدًا لدعم الحكومة

الشعبية بقيادة الحلو تتراجع عن تقرير المصير وتتمسّك بعلمانية الدولة

قيادي بقوى الحرية والتغيير: هناك مزاد مفتوح للتعيينات

إيداع السنوسي بسجن كوبر

عرمان يطالب بعدم احتكار مجموعات محدّدة للوظائف

الزكاة: عانينا من إملاءات السياسيين في النظام السابق

إغلاق جسر النيل الأزرق غدًا

حظر نشاط طلاب الوطني بجامعة الجزيرة

الحداثة

خالد عمر سلك: الحكومة الانتقالية تسير في ألغام صنعتها الإنقاذ

الحرية والتغيير تتهم منسوبي النظام البائد بافتعال أحداث العنف بجامعة أم درمان الإسلامية

المالية: تخفيض كبير في النسبة المخصصة للأمن والدفاع في موازنة 2020

حمدوك يلتقي وفد الحركة الشعبية بقيادة عرمان

السيادي ينفي تغوّل العسكريين على التفاوض ويتوقّع اختراقًا في الجولة الحالية

إدراج تعويضات المفصولين في الموازنة الجديدة

الوساطة تؤكّد رضاها عن سير التفاوض بين الحكومة والحركات المسلّحة في جوبا

الانتباهة

وفيات وإصابات بحمى مجهولة في بورتسودان

لجنة لدراسة طرح الشعبية لعلمانية الدولة

استقالة محمد عصمت من لجنة الترشيحات

أوامر بالقبض على البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين

القبض على مساعد سابق للمعزول وإيداعه سجن كوبر

حمدوك:ليست لدينا أجندة خفية ونتبع سياسة الاحترام

قرارات إطاحة واسعة وإلغاء مخصصات بوزارة الطاقة والتعدين

فرح عباس فرح: الجناة موجودون ومعلومون ولا محاكمات حقيقية

الهلال يفوز على الشرطة القضارف بثلاثية في لقاء الحصب بـ”الحجارة”

عقوبات أمريكية على”5″ من ضباط الأمن بدولة الجنوب بتهم القتل

الدار

أوامر قبض جديدة على رموز نظام البشير على رأسهم البشير وطه

اعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوي

الدفاع يستأنف الحكم في قضية شقة شمبات

تدهور حالة أبو هريرة حسين الصحية المعتقل بكوبر وحجزه بالعناية المكثفة

غرق طالبين داخل مياه النيل

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للاساس وعلوم الحاسوب (2) للثانوي