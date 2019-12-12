أرسل الفيزا..مدافعان ومهاجم في أجندة نادي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي الهلال السوداني أمنّ التعاقد مع مدافعين ومهاجم في الانتدابات الشتوية المرتقبة بعد تقرير الجهاز الفني، ويترقّب وصولهم خلال الأيام المقبلة بعد إرسال الفيزا.

ومن المنتظر بحسب المصدر لـ”باج نيوز” أنّ يصل مدافع ظهر الدين بيلو”نيجيري”، وسيدرجو كونو”بنيني”، ومهاجم مالي.

وفي ذات الاتجاه، يواصل نادي الهلال مفاوضاته الجادة مع اللاعب الكنغولي أمبومبو من أجلّ العودة وارتداء شعار الأزرق مرة أخرى بعد مغادرته في الشهور الماضية.

ويخطّط الهلال إلى دعم صفوفه بعناصر مميزة في التسجيلات المقبلة تأهبًا لتحديات البطولة الإفريقية.