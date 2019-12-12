- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي الهلال السوداني أمنّ التعاقد مع مدافعين ومهاجم في الانتدابات الشتوية المرتقبة بعد تقرير الجهاز الفني، ويترقّب وصولهم خلال الأيام المقبلة بعد إرسال الفيزا.
ومن المنتظر بحسب المصدر لـ”باج نيوز” أنّ يصل مدافع ظهر الدين بيلو”نيجيري”، وسيدرجو كونو”بنيني”، ومهاجم مالي.
وفي ذات الاتجاه، يواصل نادي الهلال مفاوضاته الجادة مع اللاعب الكنغولي أمبومبو من أجلّ العودة وارتداء شعار الأزرق مرة أخرى بعد مغادرته في الشهور الماضية.
ويخطّط الهلال إلى دعم صفوفه بعناصر مميزة في التسجيلات المقبلة تأهبًا لتحديات البطولة الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسل الفيزا..مدافعان ومهاجم في أجندة نادي الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.