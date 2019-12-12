الغربال يرفض مقابلة وفد الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن لاعب المريخ محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال رفض مقابلة وفد الهلال لبحث إمكانية عودته الى الهلال واكد اللاعب انه لن يلعب في السودان لغير المريخ وانه يرغب في الاحتراف الخارجي.

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