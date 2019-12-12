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أوامر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح عز الدين

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التاريخ: 12-ديسمبر-2019

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أوامر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح عز الدين

أصدرت نيابة الخرطوم شمال أمس، أوامر قبض في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، والقياديين بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، والفاتح عز الدين، في البلاغ رقم (15541/2019) تحت المواد (21 و25 و144 و65) المتعلقة بالاشتراك الجنائي، التحريض، الإرهاب، تكوين منظمات الإجرام والإرهاب، والتهديد بقطع الرؤوس، وفتوى قتل المتظاهرين، وكتائب الظل والكتائب الجهادية.

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وأصدر وكيل النيابة عبد الرحيم الخير، وفقاً لقرار من النيابة أمس، أوامر قبض في مواجهة المشتبه فيهم المذكورين عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة (76) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ووجه الخير بوضع المتهمين بحراسة الشرطة لحين صدور قرار آخر بشأنهم، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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